Tante volte ho iniziato le cose e non le ho portate a compimento Tante volte penso e ho pensato di non farcela

Tante volte ho iniziato le cose e non le ho portate a compimento. Iodonna.it - «Tante volte ho iniziato le cose e non le ho portate a compimento. Tante volte penso (e ho pensato) di non farcela»... Leggi su Iodonna.it Non solo un’attrice di talento, ma anche una fonte di ispirazione per chi affronta le proprie difficoltà quotidiane. In un recente video su Instagram, vediamo Miriam Leone impegnata in un allenamento in palestra, con un messaggio motivazionale che tocca temi universali come la fatica, la disciplina e la crescita personale. Un invito a non arrendersi mai, anche quando le sfide sembrano insormontabili. Miriam Leone, vita privata e carriera guarda le foto Lotta e perseveranza: il messaggio motivazionale di Miriam Leone«holee non le ho

Alessio 'Uccio' Salucci: "A Valentino Rossi ho detto tante volte che sbagliava. Sono stato sminuito". Ranieri: "Ho avuto carta bianca dai Friedkin". Sofia Goggia in esclusiva, il corpo "martoriato" e il sostegno insostituibile di Vonn: "È come se mi fossi infortunata per la prima volta". Tony Effe: «La droga, le risse e quando ho tradito Taylor Mega. Tante volte non vorrei essere me. Samuel Peron, quante volte ha vinto Ballando con le stelle e con chi. David Lynch ha iniziato a fumare a 8 anni, ora convive con l'enfisema: "Un prezzo alto da pagare". Ne parlano su altre fonti

Alessio ‘Uccio’ Salucci: “A Valentino Rossi ho detto tante volte che sbagliava. Sono stato sminuito” - Lì ho iniziato a fare un po’ meno l’assistente ... Non ero lì per fare da comparsa o per dirgli sempre di sì. Gli ho detto tante volte quando sbagliava, e non è stato sempre facile. (fanpage.it)

Festa Roma, Johnny Depp: "Ho toccato il fondo tante volte, ma sono fortunato" - (Adnkronos) - "Ho toccato il fondo tante volte, ma posso ritenermi fortunato per quello che ho vissuto fino ad oggi". A dirlo è Johnny Depp, che questa mattina è atterrato nella Capitale per ... (msn.com)

Johnny Depp a Roma: «Ho toccato tante volte il fondo ma non vi libererete di me. Prossimo ruolo? Interpreterò Satana» - Johnny Depp era uno degli attori più attesi alla Festa del Cinema di Roma dove ha presentato il suo film "Modi - Tre giorni sulle ali della follia" che racconta alcuni giorni dela vita dell ... (msn.com)