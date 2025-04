Pugilistica Lucchese | Matilde Bernini e Giulio Monselesan convocati in nazionale Under 17

Pugilistica Lucchese si tinge sempre più di azzurro, con la doppia convocazione per i prossimi impegni della nazionale italiana femminile Under 17 arrivata per la pugile Matilde Bernini per la categoria 48 kg, già medaglia d'argento ai campionati italiani "Schoolgirl" (l'attuale Under 15) dello scorso anno e per il nuovo tecnico della squadra, il maestro Giulio Monselesan. Le migliori Under 17 d'Italia si riuniranno, quindi, dal 9 al 10 aprile a Roma, nel Centro sportivo olimpico dell'Esercito della caserma "Silvano Abba", per uno stage di allenamento che sarà guidato dal tecnico Lucchese assieme agli altri tecnici Elena Ilaria Congiuve, Emanuela Pantani e dal tecnico responsabile Giulio Coletta. Dopo due giorni di preparazione le ragazze in canotta azzurra si sposteranno a Latina per disputare, tra il 10 e il 14 aprile, il dual-match Italia-Spagna, dove si scontreranno con le omologhe della nazionale rossa.

