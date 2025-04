Finding Frankie Recensione | Trip allucinato tra parkour e orrore psicologico

Finding Frankie è uno di quei giochi che non ti aspetti. Parte con un'apparenza quasi innocente, quasi giocosa, ma nel giro di pochi minuti riesce a ribaltare completamente il tavolo, portandoti in una spirale ansiogena fatta di salti millimetrici, inquietudini latenti e una continua sensazione di pericolo imminente. Il mix tra horror psicologico e parkour in prima persona potrebbe sembrare bizzarro ma funziona. E sorprendentemente bene.Finding Frankie RecensioneNei panni di un concorrente di un game show surreale, ti ritrovi in un ambiente che a prima vista sembra uscito da un cartone animato psichedelico. Colori saturi, architetture impossibili, percorsi sospesi nel nulla. Ma sotto quella patina sgargiante si nasconde qualcosa di profondamente sbagliato. C'è una tensione che cresce silenziosa, alimentata da un design sonoro disturbante e da un worldbuilding che non dà mai risposte dirette ma solo indizi e inquietudini.

