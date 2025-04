Dazi USA sospesi per 90 giorni | Macron punta al negoziato con l' UE

Dazi statunitensi per 90 giorni è un segnale e una porta aperta al negoziato. Ma questa pausa resta fragile", lo scrive il presidente francese Emmanuel Macron su X. "Con la Commissione e nell'unità europea, il nostro obiettivo resta semplice: negoziare per eliminare queste tariffe ingiuste e ottenere un accordo equilibrato, senza asimmetrie. Insieme alla Commissione Ue dobbiamo essere forti: l'Europa deve continuare a lavorare su tutte le contromisure necessarie e mobilitare tutte le leve disponibili per proteggersi, anche per evitare che i flussi provenienti dai Paesi terzi perturbino il nostro mercato" Quotidiano.net - Dazi USA sospesi per 90 giorni: Macron punta al negoziato con l'UE Leggi su Quotidiano.net "La sospensione parziale deistatunitensi per 90è un segnale e una porta aperta al. Ma questa pausa resta fragile", lo scrive il presidente francese Emmanuelsu X. "Con la Commissione e nell'unità europea, il nostro obiettivo resta semplice: negoziare per eliminare queste tariffe ingiuste e ottenere un accordo equilibrato, senza asimmetrie. Insieme alla Commissione Ue dobbiamo essere forti: l'Europa deve continuare a lavorare su tutte le contromisure necessarie e mobilitare tutte le leve disponibili per proteggersi, anche per evitare che i flussi provenienti dai Paesi terzi perturbino il nostro mercato"

