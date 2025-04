Il dollaro ai minimi storici | l' impatto delle decisioni della Casa Bianca sui dazi

dollaro è in caduta libera sulle principale valute, attestandosi ai minimi dal 2024. Sulla valuta americana pesano le decisioni della Casa Bianca sui dazi e l'incertezza sull'andamento della crescita economica. L'euro sale a 1,1282 sul biglietto verde, in aumento dello 0,8% e portandosi ai massimi da inizio 2022, dopo aver toccato anche 1,1376 nella notte. Sul dollaro si rafforzano anche la sterlina a 1,3015, in aumento dello 0,3%, e il franco svizzero a 1,2202, in crescita dello 0,6% ai massimi storici. Quotidiano.net - Il dollaro ai minimi storici: l'impatto delle decisioni della Casa Bianca sui dazi Leggi su Quotidiano.net Ilè in caduta libera sulle principale valute, attestandosi aidal 2024. Sulla valuta americana pesano lesuie l'incertezza sull'andamentocrescita economica. L'euro sale a 1,1282 sul biglietto verde, in aumento dello 0,8% e portandosi ai massimi da inizio 2022, dopo aver toccato anche 1,1376 nella notte. Sulsi rafforzano anche la sterlina a 1,3015, in aumento dello 0,3%, e il franco svizzero a 1,2202, in crescita dello 0,6% ai massimi

Cina svaluta lo yuan ai minimi dal 2007: rischio per la crescita economica. Cosa succede alla lira turca? Nuovi minimi storici contro dollaro e euro. Borse, Europa positiva. Trump Media ai minimi storici nella settimana del maxi taglio Fed. Forex, dollaro sale dopo dazi Trump, altre valute a minimi pluriennali. La rupia si manterrà vicino ai minimi storici grazie all'aumento dei rendimenti statunitensi e al dollaro positivo. Euro ai minimi storici contro franco e il dividendo della BNS si allontana. Ne parlano su altre fonti

Dazi, dollaro in caduta libera: euro ai massimi dal 2022. Wall Street a picco e Tokyo crolla a -5%. Macron: «Tregua fragile, dobbiamo proteggerci» - I dazi di Trump contro la Cina sono complessivamente al 145%. Secondo fonti della Casa Bianca citate da Cnbc, il 125% di tariffe reciproche annunciate dal presidente si va a sommare al 20% di ... (ilmessaggero.it)

Dollaro in caduta libera, l'euro sale ai massimi dal 2022 - (ANSA) - MILANO, 11 APR - Il dollaro è in caduta libera sulle principale valute, attestandosi ai minimi dal 2024. Sulla valuta americana pesano ... (notizie.tiscali.it)

USA: inflazione molto bassa e dazi. Cosa succede al re dollaro? - (Teleborsa) - Si muove sotto pressione il dollaro che scivola ai minimi dall'ottobre del 2024 il cui primato nel sistema finanziario globale è stato messo in discussione in questi giorni in seguito ai ... (finanza.repubblica.it)