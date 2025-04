Tpi.it - Caraibi in crociera: inaugurata MSC World America

Scoprire nel corso dello stesso viaggio località diverse, rilassarsi e divertirsi grazie ai vari comfort presenti a bordo della nave. Sempre più persone decidono di provare le esperienze uniche che solo unasa offrire. Una delle aziende leader di mercato a livello globale è MSC Crociere. Ha appena fatto il suo debutto la 23esima nave della flotta, la MSC, con lainaugurale al via il 12 aprile. Si tratta di un’evoluzione dellaClass, con spazi e concept ripensati appositamente per il mercato statunitense e per tutti gli ospiti europei, grazie alla sua capacità di coniugare perfettamente lo stile europeo con il comfortno. La nave sarà anche la prima della flotta a presentare sette distretti a bordo che riuniscono una serie di esperienze su misura.