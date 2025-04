Ilrestodelcarlino.it - Emergenza sicurezza: "I negozi collaborino con la polizia locale"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Hub urbani edella città al centro dell’incontro tra il comitato comunale della Confcommercio di Cesena, con il presidente Augusto Patrignani, il direttore Giorgio Piastra e il vicedirettore Alberto Pesci, gli assessori allo sviluppo economico Lorenzo Plumari, allaLuca Ferrini e il comandante dellaAndrea Piselli (nella foto) che ha condiviso la attività del Comando, che conta 80 uomini rispetto ai 120 previsti. Attività che spazia dal contrasto alla devianza minorile alla televigilanza "utile per reprimere, ma poco per prevenire". Prosegue l’inserimento di nuove telecamere, è stato sottolineato, con un’operazione graduale. "Sempre più il concetto orientatore – ha detto Piselli – è quello di unadi comunità non di prossimità perché le forze a disposizione non consentono di agire in questa direzione".