Ilrestodelcarlino.it - Chiara Barzasi e Vittoria Ferrarini pronte per il Trofeo Città di Jesolo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Vetrina internazionale per due atlete della ‘Renato Serra’, la società di ginnastica artistica cesenate che a partire da domani saranno impegnate nel prestigioso ‘di’.saranno infatti in pedana con alcune delle più quotate atlete del panorama planetario per mettersi alla prova in un appuntamento che fa da apripista agli Europei in programma a Lipsia in Germania a fine maggio, tre settimane dopo la finale del campionato italiano a squadre nella quale la compagine cesenate promette di giocare un ruolo da protagonista. "Per descrivere la caratura della manifestazione – argomenta il tecnico della Renato Serra Massimo Gallina – basta dire che sarà rappresentato per intero l’ultimo podio olimpico con atlete dagli Stati Uniti, dall’Italia e dal Brasile, che si aggiungeranno alle delegazioni di Canada, Romania, Spagna e Germania.