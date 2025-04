Sport.quotidiano.net - Luca Ottaviani trionfa al Civ 2025: doppietta al Misano World Circuit

Si è concluso con una memorabile "" il round di apertura del Civper il pilota di Montecchioal. Nelle prove per lui sempre il miglior tempo e seguente pole position. Non era affatto scontata la vittoria in gara uno (stoppata a due giri dalla fine per la bandiera rossa): dopo varie schermaglie con avversari come lo spagnolo Artigas e il connazionale Mantovani, come da regolamento,ha vinto la prima manche dopo aver compiuto l’ultimo giro intero in testa. Più soddisfacente la seconda prova dove a dispetto di una partenza non esaltante, il suo passo si è fatto sempre più martellante per gli avversari, battuti uno alla volta a suon di staccate e traiettorie al limite. Abile ad imprimere il suo ritmo fino alla fine, la bandiera a scacchi ha decretato la seconda vittoria consecutiva per il vicecampione in carica della supersport.