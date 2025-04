Lanazione.it - Apre la mostra “Enzo Olivastri pittore cortonese”

Arezzo, 11 aprile 2025 – Dal 12 aprile al 4 maggio 2025 il Maec - Museo dell’Accademia Etrusca e della città di Cortona, in Piazza Signorelli 9, a Cortona (AR), ospita la”. Sabato 12 aprile, alle ore 16.30, l’inaugurazione ufficiale alla presenza dei familiari dell’artista e delle autorità. Interverranno Luciano Meoni, sindaco di Cortona, Valentina Ercolani, assessore alla cultura del Comune di Citerna, Paolo Bruschetti, vice lucumone dell’Accademia Etrusca di Cortona, Marco Botti, giornalista e curatore d’arte in rappresentanza del Piccolomuseo di Fighille, e Gioia, figlia del. Per l’occasione verrà presentato il catalogo “” dedicato al maestro, pubblicato dal Piccolomuseo di Fighille, museo e centro diffuso per l’arte contemporanea.