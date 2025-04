Dazi Trump | Tratteremo con l' Ue come un unico blocco | Macron non si fida | pausa fragile dobbiamo proteggerci | Borse europee verso avvio positivo

Tgcom24.mediaset.it - Dazi, Trump: "Tratteremo con l'Ue come un unico blocco" | Macron non si fida: pausa fragile dobbiamo proteggerci | Borse europee verso avvio positivo Leggi su Tgcom24.mediaset.it L'Unione europea sospende a sua volta per 90 giorni le tariffe doganali con gli Stati Uniti. Ma regna ancora l'incertezza sulle prossime mosse del presidente americano

Trump, stop ai dazi per 90 giorni, ma contro la Cina si arriva al 145% - L'oro tocca un nuovo record storico a 3.219 dollari l'oncia, poi ritraccia. Dazi, le ultime notizie in diretta | Wall Street chiude in forte calo. Trump: «Tratteremo con Ue, non con singoli Paesi». Giorgetti dimezza la crescita dell'Italia. Dazi Trump, Ue sospende per 90 giorni controtariffe. Crolla Wall Street, bene Milano. Trump: “Dazi alla Cina del 145%, tratteremo con la Ue in blocco”. Trump, tratteremo con l'Ue sui dazi come un unico blocco. Dazi, Casa Bianca: aliquota reale al 145% per la Cina | Trump: "Ci sarà un costo di transizione ma andrà tutto bene" | Nuovo tonfo di Wall Street. Ne parlano su altre fonti

Trump: “Dazi alla Cina del 145%, tratteremo con la Ue in blocco” - Il presidente riunisce il governo per allentare le tensioni ma ammette: “Pagheremo un costo”. Attacca Pechino, poi apre a Xi: “È un amico, troveremo una ... (repubblica.it)

Trump, tratteremo con l'Ue sui dazi come un unico blocco - Donald Trump ha detto che sui dazi tratterà con l'Unione europea "come un unico blocco" e non per singolo Paese. (ANSA) ... (ansa.it)

Dazi, Trump: "Tratteremo con l'Ue, non con i singoli Stati" - Un accordo con la Cina, la trattativa con l'Europa, l'ammissione che "ci saranno costi per la transizione". Nel giorno in cui Wall Street va di nuovo a picco, Donald Trump torna a parlare di dazi, ... (msn.com)