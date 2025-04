Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di venerdì 11 aprile

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di112025. Ariete Una pausa di riflessione, sta nascendo Luna piena in Bilancia, influsso che agita il matrimonio, tocca lo stomaco. Troppo apprensivi, ma le vostre emozioni sono vere. Potreste diventare voi i nuovi uomini e le nuove donne dell'industria, se lavorate in questo settore, ma anche in altre attività Urano chiede di dare un nuovo tocco tecnico. Siete al centro dell'attenzione, le cose nuove che farete devono avere il marchio della vostra personalità. Un nuovo incontro. Toro Luna piena in Bilancia, segno che governa il vostro lavoro e gli affari, spesso anche il vostro cuore - Venere è la guida celeste di entrambi - in grado di raggiungere altri successi, aumentare i guadagni, anche per il fatto che siete il segno che conta su pianeti positivi.