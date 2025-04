The Elder Scrolls Online | il Culto del Verme ritorna con Seasons of the Worm Cult

Elder Scrolls Online si prepara a una nuova fase narrativa con l'arrivo di Seasons of the Worm Cult, una grande espansione che segna il ritorno del famigerato Culto del Verme, minaccia oscura che affonda le radici nella trama principale del gioco. Si tratta di un capitolo ricco di contenuti, che rinnova l'universo di Tamriel attraverso nuove aree, missioni e pericoli arcani, pensati per spingere ancora più in là il coinvolgimento dei giocatori.La nuova avventura, parte integrante del Content Pass 2025, è stata introdotta con un trailer denso di mistero e suggestioni visive, che mostra per la prima volta la nuova ambientazione tropicale in cui si svolgeranno gli eventi. Ma già da ora, tutti i giocatori possono accedere a una missione prologo gratuita, pensata per introdurre i primi segnali del risveglio del Culto necromantico e anticipare le minacce che presto si abbatteranno sul continente.

