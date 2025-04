Ilrestodelcarlino.it - Concussione, l’ex comandante condannato a 4 anni e 4 mesi

Ritenendolo responsabile di aver commesso il reato di, il collegio del tribunale di Ascoli (presidente Panichi, a latere Proietti, Miccoli) haa 4e 4Francesco De Palo,della stazione dei carabinieri di Monteprandone. Difeso dagli avvocati Indiveri e Siciliano, doveva rispondere anche di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti d’ufficio, rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio, omissione d’atti d’ufficio: reati per i quali è stato assolto. Il dibattimento riguardava fatti che sarebbero avvenuti fra il 2012 e il 2014. Con lui erano imputati anche due cittadini di nazionalità cinese, Naiqi Dong e Guohua Hu, per i quali il Collegio ha emesso una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Uno era accusato di tentato favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, l’altro di favoreggiamento; sono stati difesi dall’avvocato Angelozzi.