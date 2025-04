Ilrestodelcarlino.it - Il piano industriale di Hera: "Investimenti in crescita"

Il2024-2028 del Gruppoè stato presentato dal presidente esecutivo Cristian Fabbri e dall’amministratore delegato Orazio Iacono ieri mattina in comune a Cesena a sindaci e amministratori dei trenta comuni serviti della provincia di Forlì-Cesena. Decarbonizzazione, economia circolare, resilienza e innovazione sono la rotta in cui si instradano gli interventi. Oltre 250 milioni saranno investiti nel quinquennio 2024-2028 di cui oltre 134 destinati al ciclo idrico integrato, 70 alle reti gas, 28 al potenziamento del teleriscaldamento, oltre dieci all’area ambiente e sette alla produzione di energia elettrica. L’obiettivo del Gruppo, è stato rimarcato, è potenziare i servizi gestiti e affiancare le comunità servite nella transizione ecologica. Il Gruppoprevede una ricaduta in termini di valore economico distribuito a fornitori, dipendenti, pubbliche amministrazioni per oltre 700 milioni.