Sport.quotidiano.net - Federico Ravaglia pronto a sfidare Atalanta e Inter: il portiere del Bologna in grande forma

Partite che valgono triplo, si scalda il cinno. Anzi: il cinno si è già scaldato lunedì notte col Napoli, al Dall’Ara ha preso il posto in corsa dell’infortunato Skorupski e alla fine con i suoiventi è risultato uno dei migliori in campo. Ottimo biglietto da visita per le due gare alle porte con, centottanta minuti di campionato da cui passerà una cospicua fetta di destino rossoblù. L’importante è che non passino palloni nella porta di. C’era una volta un cinno di Castel Maggiore (cresciuto nel Progresso come Giacomo Raspadori): maha dismesso quei panni da un bel po’. Venticinque anni compiuti a novembre, gli ultimi due dei quali vissuti da protagonista. Imprese in ordine sparso: ‘Fede’ ha parato un rigore a Lautaro Martinez quando il 20 dicembre 2023 ilal Meazza estromise l’dalla Coppa Italia e si è ripetuto con Politano l’11 maggio 2024 al Maradona nel giorno della vittoria per 2-0 sul Napoli che valse il pass per la qualificazione Champions.