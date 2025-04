Ilrestodelcarlino.it - Alessandro Di Paolo interessato all'Ancona: un progetto calcistico in vista?

SarebbeDi(foto in alto a destra) l’imprenditore del settore cinematograficoall’e contattato nei giorni scorsi dalla sponda Polci. Un imprenditore serio con una grande passione per il calcio che l’ha portato a essere proprietario, con la famiglia, dell’Ostiamare e che già lo scorso febbraio è stato accostato al Teramo. Per Di, figura nota anche nel mondo del jet set, quella del calcio sarebbe una passione viscerale, da trasformare inad. Un suo rappresentante legale potrebbe essere presto in città per un incontro. Sempre che Marconi decida di cedere. Tra l’altro, è questa è un’altra novità della giornata di ieri, in quest’ottica si potrebbe inserire anche l’appoggio esterno di Andrea Marinelli (foto sopra), che ha chiarito il suo punto diieri anche nella telefonata intercorsa con il sindaco Daniele Silvetti: "Ci tenevo a dire ad Andrea Marinelli che qualunque cosa sia accaduta in passato, non con questa amministrazione, sono disponibile a mettermi intorno a un tavolo e risolvere la problematica" afferma Silvetti, che riguardo a ciò che scrivono i tifosi nel loro comunicato spiega: "Oggi esiste una società che ha la sua autonomia gestionale, che decide da sola.