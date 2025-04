Sport.quotidiano.net - Pontedera: Corona e Italeng vicini alla doppia cifra, nuova maglia con Modartech

Se nelle tre partite rimaste da giocare, domani in casa della Spal, poi a Pasquetta contro il Rimini e il 27 aprile a Perugia, Giacomoriuscirà a segnare almeno un altro gol, iltornerà dopo lungo tempo ad avere due attaccanti in. Il 21enne centravanti, al rientro a Ferrara dopo un turno di squalifica, è infatti a quota 9, mentre il suo compagno di reparto, Jonathan, con la tripletta di sabatoLucchese è schizzato a quota 12. E’ dstagione 2013-14 che la squadra granata non chiude il campionato con due attaccati arrivati almeno atonda. In quel torneo ci riuscirono i gemelli del gol Grassi-Arrighini, che terminarono entrambi a quota 15 reti. Da lì in avanti, nei dieci campionati di Serie C che separano da quello attuale, cinque volte è andato inun solo attaccante, Scappini, con il record assoluto di 24 reti nel 2015-16, Santini con 11 nel 2016-17, Magrassi con 14 nel 2020-21, Magnaghi con 16 nel 2021-22, e Nicastro con 13 nel 2022-23, mentre negli altri cinque il bomber di squadra ha segnato al massimo 9 reti.