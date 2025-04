Travolge e uccide il maestro d’asilo Daniele Marchi che andava a scuola in bici chiesti 3 anni per la professoressa

Daniele Marchi è stato travolto e ucciso da un'auto il 23 gennaio 2023 a Pavia mentre andava a scuola in bici. La Procura ha chiesto una condanna a 3 anni per Loredana Casale, la professoressa che lo ha investito.

