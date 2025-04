Zonawrestling.net - WWE: Dopo una settimana Charlotte Flair rompe il silenzio sui social con un post ironico

L’episodio di SmackDown di venerdì scorso ha messo in risalto la rivalità verso WrestleMania trae Tiffany Stratton in un modo abbastanza insolito, con il clamore tra i fan che si è generato per via di un confronto verbale sul ring che sin da subito è apparso “fuori copione”. Tiffany Stratton, ospite di un podcast, è stata molto abbottonata sul segmento senza confermare, ma neanche smentire che siano andate fuori copione e suianche laha affrontato la questione con un tocco di ironia, un po’ come fatto da Ludwig Kaiser lunedì a Raw.“Chiariamo la situazione”L’arte del “trolling” non manca sicuramente alla Queen che nell’incipit del suo tweet ha fatto credere di voler affrontare seriamente la questione per poi prendere di mira i fan in perfetto stile “heel”.