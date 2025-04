Serie A Baseball | San Marino sfida Fortitudo Bologna nell' opening day

opening day. Comincia oggi, la Serie A di Baseball, e parte da Serravalle, dove San Marino ospita la Fortitudo Bologna per una sfida abituale di questi anni. Alle 20 playball di gara1 (lancia Lage), mentre domani nel capoluogo regionale è prevista gara2 (sempre alle 20, partente Civit). Parte il girone A, quello 'Elite', con regole differenti e con le squadre più accreditate. Assieme alle protagoniste della partita del Titano, anche Parma, Macerata, BBC Grosseto, Nettuno 1945, BSC Grosseto e Reggio Emilia. Due partite da nove inning a weekend e, al termine della regular season, tutte qualificate per gli ottavi di finale playoff. Assieme a loro, le prime due dei gironi B, C, D ed E. "Come giudico la formula? Negativamente, è un passo indietro enorme – spiega il general manager del San Marino Baseball, Mauro Mazzotti –.

