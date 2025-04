Ilfattoquotidiano.it - Ti ricordi… Quando Mino Raiola portò al Padova Michel Kreek e un pezzo di Chips Generation

Il lavoro grosso lo fa Balleri sulla destra: un bel dribbling e il cross al centro,deve solo tirare in porta, lasciato libero al centro dell’area di far gol e chiudere la partita contro il Brescia. Secondo di quattro gol consecutivi segnati trent’anni fa, di questi tempi per, olandese prodotto delle giovanili dell’Ajax e offerto alda un giovane e pittoresco agente alle prime armi,, nel mercato di novembre del ’94.risulterà decisivo per la salvezza deldi Sandreani, segnando di lì a poco il gol vittoria alla Juve, con una punizione all’incrocio, e alla Lazio di Zeman, garantendo anche in quel caso la vittoria ai veneti. Storia classica, quasi noiosa:entra a otto anni nelle giovanili dell’Ajax. È un classe 1971, e dunque parte di quella che Leo Benhakker definirà “De Patatgenaratie”, ovvero la generazione “Patatine fritte”, giovani di assoluto talento ma troppo pigri secondo il mister.