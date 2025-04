Lapresse.it - Dazi Trump, Macron: “Pausa fragile, Europa sia forte per proteggersi”

Il presidente francese Emannuelesorta l’a esseresul tema deidi, ammonendo che l’attuale fase di stallo è solo una, 90 giorni di stop che sono solamente “incertezza”.La suspension partielle des tarifs américains pour 90 jours est un signal et une porte ouverte à la négociation.Mais cette pause reste, car les droits de 25% sur l’acier, l’aluminium et l’automobile et les tarifs à 10% sur tous les autres produits.— Emmanuel(@Emmanuel) April 11, 2025Il numero uno dell’Eliseo ha affidato il suo pensiero ai social: “La sospensione parziale deistatunitensi per 90 giorni è un segnale e una porta aperta al negoziato. Ma questaresta” ha scrittocontinuando: “, perché idel 25% su acciaio, alluminio e automobili e quelli del 10% su tutti gli altri prodotti sono ancora in vigore – aggiunge -.