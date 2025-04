Ilfattoquotidiano.it - Dagli idonei scavalcati dal concorso Pnrr agli errori nei quesiti: l’eterno caos della selezione docenti in Italia

Per chi è lontano dal mondoscuola non è nemmeno facile capire quanto sta accadendo, ma sostanzialmente questa dei concorsiè la storia di un gran pasticcio iniziato all’epoca del ministero diretto da Patrizio Bianchi e proseguito nell’epoca del leghista Giuseppe Valditara.Una guerra senza precedenti tra maestri e professori che puntano al posto di lavoro stabile magari dopo decenni di precariato. C’è di tutto in questa narrazione: gente che ha fatto unnel 2020 ed è stata scavalcata da chi l’ha tenuto nel 2023; maestri e professori che per avere il posto di sostegno devono – dopo un– fare corsi abilitanti spostandosi per centinaia di chilometri lasciando vuota la cattedra; ritardi nello svolgimento delle prove e nella costituzione delle commissioni, con il conseguente protrarsi delle immissioni in ruolo a dicembre anziché alla partenza dell’anno scolastico;in maternità che hanno vinto il1 e che temono di perdere l’assunzione in ruolo se non conseguono l’abilitazione all’insegnamento entro il 31 agosto 2025.