Fimer il punto a Roma Nuovo incontro per il 3 giugno

Arezzo, 11 aprile 2025 – E' stato un incontro di verifica, quello di ieri pomeriggio a Roma presso il Mimit dedicato a Fimer Spa, al quale la Regione ha partecipato con Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali di Eugenio Giani. L'azienda di Terranuova Bracciolini, specializzata nella produzione di inverter fotovoltaici, passata a MA Solar Italy Limited, società del gruppo McLaren Applied, ha superato la crisi che la Regione, assistita dalle strutture di Arti e Unit di crisi, ha seguito fin dall'inizio. Oggi al Mimit si è fatto il punto sulle prossime novità, alla presenza di Giampiero Castano, consigliere del Ministro per le politiche e gli interventi in materia di riconversione industriale della proprietà, del Nuovo amministratore delegato dell'azienda; delle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali e del sindaco di Terranuova Bracciolini, Sergio Chienni.

