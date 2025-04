Ilfattoquotidiano.it - Ecuador al bivio: sinistre unite per fermare la riconferma del presidente Noboa, il “nuovo Milei”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Alla guida dell’ci sarà per la prima volta una donna o saràto il rampollo della borghesia imprenditoriale, l’attualeDaniel? La partita è aperta, per quanto i sondaggi diano 8 punti di vantaggio a Luisa Gonzàlez, del Movimiento Revolución Ciudadana. La recente storia dell’dice che la somma dell’odio per l’exRafael Correa –fino al 2017, di centrosinistra – più il timore di nuovi tradimenti del progressismo hanno spinto negli ultimi ballottaggi presidenti di destra, prima Guillermo Lasso (fino al 2023) poi lo stesso. La memoria di Lenin Moreno (successore di Correa), le sue politiche economiche e ambientali, hanno poi scavato un solco sempre più profondo tra i movimenti sociali e le rappresentanze di centro-sinistra.Davanti al rischio concreto che– un personaggio a metà tra ilsalvadoregno Nayib Bukele e quello argentino Javier– possa tornare ad essere, il Pachakutik – il partito “indigeno” arrivato terzo al primo turno – ha deciso di stringere un patto di desistenza con Gonzalez e appoggiarla al ballottaggio.