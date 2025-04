Vincenzo De Luca non si arrende deciso a imporre il candidato del centrosinistra

Vincenzo De Luca. Anzi, il Governatore della Campania sembra intenzionato a restare protagonista nella costruzione della coalizione di centrosinistra in vista delle prossime elezioni regionali. Non potrà ricandidarsi, ma vuole pesare eccome nella scelta del suo successore. Il giorno dopo . Vincenzo De Luca non si arrende, deciso a imporre il candidato del centrosinistra L'Identità.

Vincenzo De Luca non può candidarsi per un terzo mandato. Vincenzo De Luca non può più ricandidarsi in Campania, Consulta boccia il terzo mandato. Il Pd: «Ora aprire un. È finita l’era di Vincenzo De Luca, lo sceriffo della politica in Campania. Cosa succede ora?. Terzo mandato, l'avvocato dello Stato contro Vincenzo De Luca: «No a prolungati esercizi di potere. Vincenzo De Luca non può più ricandidarsi in Campania, Consulta boccia il terzo mandato. Il Pd: «Ora aprire una pagina nuova». Sconfitta per Vincenzo De Luca, non può ricandidarsi. Il governatore: “Accolta una tesi strampalata”. Ne parlano su altre fonti

