Montezemolo torna al Gran Premio | speranze per la Ferrari in Bahrain

Montezemolo rimane, a oggi, l’ultimo presidente della Ferrari campione del mondo. Il suo bilancio personale, in qualità di numero uno del Cavallino, parla di otto titoli iridati costruttori e sei nel campionato piloti ("Ma ne ho vinti di più se contiamo anche quando ero il diesse del Drake."). Sempre innamoratissimo delle Rosse, Montezemolo non ha più presenziato dal vivo ad un Gran Premio dal 2014, anno in cui fu costretto a lasciare il timone della Ferrari. Ma, Stephen King docet!, a volte appunto ritornano. Ai box. L’avvocato sarà in Bahrain per il Gran Premio, quarta tappa della stagione. È lui stesso a darne conferma: "È vero, dopo 10 anni torno a un GP su insistenza degli amici del Bahrain e di Stefano Domenicali. Spero di portar fortuna alla Ferrari, che ne ha molto bisogno". Sport.quotidiano.net - Montezemolo torna al Gran Premio: speranze per la Ferrari in Bahrain Leggi su Sport.quotidiano.net Luca Cordero dirimane, a oggi, l’ultimo presidente dellacampione del mondo. Il suo bilancio personale, in qualità di numero uno del Cavallino, parla di otto titoli iridati costruttori e sei nel campionato piloti ("Ma ne ho vinti di più se contiamo anche quando ero il diesse del Drake."). Sempre innamoratissimo delle Rosse,non ha più presenziato dal vivo ad undal 2014, anno in cui fu costretto a lasciare il timone della. Ma, Stephen King docet!, a volte appunto rino. Ai box. L’avvocato sarà inper il, quarta tappa della stagione. È lui stesso a darne conferma: "È vero, dopo 10 anni torno a un GP su insistenza degli amici dele di Stefano Domenicali. Spero di portar fortuna alla, che ne ha molto bisogno".

