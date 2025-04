Biraghi si racconta | Torino? Per Vanoli e i tifosi sono tutte finali Vi racconto il mio idolo Mihajlovic Futuro? Ecco cosa ne penso

Biraghi si racconta, dal passato con Inter e Fiorentina al presente col Torino, l’idolo Mihajlovic e i retroscena ed il Futuro in granata e non solo Ci ha impiegato una manciata di partite, non di più, Cristiano Biraghi per diventare un punto di riferimento del Torino di Paolo Vanoli. E pensare, che il suo . Calcionews24.com - Biraghi si racconta: «Torino? Per Vanoli e i tifosi sono tutte finali. Vi racconto il mio idolo Mihajlovic. Futuro? Ecco cosa ne penso» Leggi su Calcionews24.com Cristianosi, dal passato con Inter e Fiorentina al presente col, l’e i retroscena ed ilin granata e non solo Ci ha impiegato una manciata di partite, non di più, Cristianoper diventare un punto di riferimento deldi Paolo. E pensare, che il suo .

Biraghi sul presente: “A Torino sto benissimo, sono qui per restare”. Tatuaggi, vino e calci di punizione. Biraghi a tutto campo: "Voglio diventare un giocatore da Toro". Pasticcio Biraghi, autogol al 90’! Folle 3-2 in Bologna-Torino. Biraghi racconta il Torino: "La tifoseria è simile a quella della Fiorentina". Gelato di Latte Biraghi: ritorno alla storica boutique. Cesti di Natale Biraghi: l’eccellenza dei sapori piemontesi per un goloso regalo natalizio. Ne parlano su altre fonti

Torino, il futuro di Biraghi: i Granata pronti a riscattare il difensore - Il Torino sarebbe intenzionato ad esercitare nei confronti della Fiorentina l'opzione del diritto di riscatto per Cristiano Biraghi ... (tuttomercato24.com)

Gazzetta non ha dubbi: “Il Torino riscatterà Biraghi per 1 milione. Contratto fino al 2027” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Gazzetta dello Sport: “Torino, Biraghi verrà riscattato” - " Che fosse l’uomo ideale al posto giusto, lo si poteva immaginare ancora prima che mettesse piede al Filadelfia. Perché le storie delle persone – e di più, quelle dei calciatori – spesso parlano da s ... (toronews.net)