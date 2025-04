Il fratellino in smoking incontra la sorellina appena nata | la scena diventa un inno all’amore fraterno

smoking e con un mazzo di fiori in mano, un bimbo di due anni ha incontrato per la prima volta la sua sorellina appena nata. Il video, diventato virale, racconta un momento dolcissimo pensato dal papà per rendere speciale il primo incontro tra i suoi due figli. Leggi su Fanpage.it Ine con un mazzo di fiori in mano, un bimbo di due anni hato per la prima volta la sua. Il video,to virale, racconta un momento dolcissimo pensato dal papà per rendere speciale il primo incontro tra i suoi due figli.

