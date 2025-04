Ilfattoquotidiano.it - Cannabis light, la ghigliottina del dl sicurezza sulla fiera a Bologna: 100 imprenditori sfidano il governo Meloni

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Rischiano l’imputazione per droga, dopo il dl, eppure centodellasono pronti a sfoggiare la loro merce negli stand bolognesi dellaIndica sativa trade, all’Unipol arena di. È l’evento più importante dell’anno, per la galassia canapa, sconvolta dal decreto del. Lasi apre oggi 11 aprile e chiude i battenti il 13, in un clima surreale.Rischio sequestro e denuncia per droga – Venerdì 4 aprile il Consiglio dei ministri ha licenziato lo schema del decreto che mette al bando le infiorescenze della canapa legale e i suoi derivati, come fossero sostanze stupefacenti. Entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta, con la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da quel momento, chiunque verrà trovato con una bustina diè suscettibile di incriminazione.