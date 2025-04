Re Carlo da sempre paladino della natura prima di partire per Ravenna ha piantato un albero nei giardini di Villa Wolkonsky a Roma

Roma, 10 apr. (askanews) – Poco prima di partire per Ravenna, Re Carlo III ha piantato un albero nei giardini di Villa Wolkonsky, residenza ufficiale dell'ambasciatore britannico in Italia a Roma. Gli è stato donato dal presidente della Repubblica italiano Sergio Mattarella, dalla Tenuta di Castelporziano. Leggi anche › Lo storico discorso di re Carlo III al Parlamento: «Italia e Gran Bretagna, unite per il futuro» Il sovrano ha inoltre incontrato i rappresentanti della Circular Bioeconomy Alliance (Cba) per approfondire il loro lavoro in Italia e la ricerca scientifica in materia di biodiversità, clima e salute umana. Poi ha raggiunto la Regina Camilla per partire in aereo verso Forlì.

