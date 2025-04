Sport.quotidiano.net - Tennis Italia Forte dei Marmi domina il campionato regionale di serie C

Una partenza a razzo per i ragazzi deldeinella fasedelnazionale diC a squadre. Dopo quattro giornate, infatti i ragazzi versiliesi sono al comando a punteggio pieno dopo avere sconfitto in rapida successione il Tc Certosa, il Tc Castiglionese, il Ct Grosseto e il Ct Pontedera. Il prossimo turno, che è in calendario venerdì 26, vedrà il Tcin trasferta a Chiusi. Questi iti protagonisti di questo perentorio avvio di stagione sono Marco Furlanetto, Niccolò Ferrari, Gabriele Celeri, Davide Simi, Lapo Santini, Tommaso Bertacchi, Leonardo Ruffini, Tommaso Viviani, Edoardo Palla ed Edoardo Mattioli. C’è poi una caratteristica di questa squadra, che suona come nota di merito per la società: l’età media è molto bassa: accanto a Marco Furlanetto – inserito da tempo nell’organico dellaA – ci sono giovanissime promesse sulle quali il Tcpunta molto per il futuro.