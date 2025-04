Sir Susa Vim Perugia vince la prima semifinale scudetto con Plotnytskyi protagonista

Susa Vim Perugia che sabato sera ha visto vincere la prima partita della serie di semifinale scudetto abbastanza agevolmente. I block-devils sono apparsi cinici e determinati, uno dei protagonisti della sfida è stato senza ombra di dubbio lo schiacciatore ucraino Oleh Plotnytskyi che ha esternato il suo pensiero sul momento: "Siamo in semifinale, tutti vogliono vincere, e Civitanova Marche ha dimostrato di volerlo anche senza il suo capitano. Lo hanno fatto vedere nel nostro palazzetto e quindi gara-due sarà ancora più tosta. Sicuramente ora – continua Oleh Plotnytskyi – i marchigiani avranno più confidenza e saranno ancora più determinati. Noi, comunque, ci siamo allenati bene questa settimana, vedremo il risultato. In trasferta dobbiamo esprimerci come sappiamo, mettendo in campo tutto il lavoro fatto durante l’anno". Lanazione.it - Sir Susa Vim Perugia vince la prima semifinale scudetto con Plotnytskyi protagonista Leggi su Lanazione.it C’è ottimismo tra la tifoseria della SirVimche sabato sera ha vistore lapartita della serie diabbastanza agevolmente. I block-devils sono apparsi cinici e determinati, uno dei protagonisti della sfida è stato senza ombra di dubbio lo schiacciatore ucraino Olehche ha esternato il suo pensiero sul momento: "Siamo in, tutti voglionore, e Civitanova Marche ha dimostrato di volerlo anche senza il suo capitano. Lo hanno fatto vedere nel nostro palazzetto e quindi gara-due sarà ancora più tosta. Sicuramente ora – continua Oleh– i marchigiani avranno più confidenza e saranno ancora più determinati. Noi, comunque, ci siamo allenati bene questa settimana, vedremo il risultato. In trasferta dobbiamo esprimerci come sappiamo, mettendo in campo tutto il lavoro fatto durante l’anno".

Sir Susa Vim Perugia vince la prima semifinale scudetto con Plotnytskyi protagonista. Playoff Scudetto, la Sir guarda a gara due. Plotnytskyi: 'Hanno preso ancor più confidenza, sarà dura'. Sir Susa Vim Perugia si prepara per la sfida contro Civitanova Marche. Playoff Scudetto, la Sir guarda a gara due. Plotnytskyi: "Hanno preso ancor più confidenza, sarà dura". Plotnytskyi in vista di gara-2: “Alzare ancora l’asticella”. Playoff Scudetto, la Sir attende gara due. Giannelli mette tutti in guardia: "Sarà ancora molto dura". Ne parlano su altre fonti

Sir Susa Vim Perugia si prepara per la sfida contro Civitanova Marche - La squadra di Lorenzetti si concentra sulle transizioni per migliorare contro Civitanova Marche nella semifinale scudetto. (lanazione.it)

Playoff Scudetto, la Sir guarda a gara due. Plotnytskyi: "Hanno preso ancor più confidenza, sarà dura" - Lo schiacciatore presenta secondo atto della semifinale con la Lube Civitanova che potrebbe indirizzare il discorso in maniera importante ... (perugiatoday.it)

Volata scudetto, Sir Perugia al lavoro per gara 2 nel fortino della Lube - PERUGIA - Tra sedute in palestra e allenamento sul campo, prepara l’assalto a Civitanova per gara 2 della semifinale scudetto la Sir Susa Vim Perugia. I Block Devils si alleneranno a ... (ilmessaggero.it)