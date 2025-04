Oasport.it - MotoGP oggi in tv, GP Qatar 2025: orari prove prove libere, streming, programma TV8 e Sky

, venerdì 11 aprile, andrà in scena la prima giornata didel GP del, quarto round del Motomondiale. Sul circuito di Lusail, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato, oltre che ovviamente per la gara domenicale.LA DIRETTA LIVE DI FP1 E PRE-QUALIFICHE DIALLE 14.45 E 19.00Francesco Bagnaia vorrà riprendere da dove ha terminato in. Pecco, vittorioso ad Austin, vorrà trasferire anche sulla pistaiana le dolci sensazioni della domenica negli States, su un layout che sulla carta dovrebbe essergli più favorevole. Un tracciato in cui sono molto importanti il punto di frenata e la capacità di inserire in curva la moto.Sarà interessante capire quale sarà il rendimento dei fratelli Alex e Marc Marquez, rispettivamente primo e secondo della classifica mondiale.