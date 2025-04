Quifinanza.it - L’Unione Europea sospende i controdazi agli Usa, tregua di 90 giorni

La Commissioneha deciso di mettere in pausa le misure di ritorsione contro gli Stati Uniti per novanta, rispondendo al congelamento parziale dei dazi annunciato da Trump. Nessuna fiducia incondizionata, solo una finestra per capire se c’è margine di trattativa. Il pacchetto europeo da quasi 21 miliardi resta pronto, ma resta nel cassetto.A Bruxelles si prepara il negoziato, anche se per ora mancano date e tavoli ufficiali. Intanto si moltiplicano le manovre laterali: contatti con Pechino, dossier sul gas americano, leve regolatorie contro le piattaforme USA. In mezzo, gli equilibri sottili tra chi vorrebbe tenere la linea dura e chi spinge per evitare l’ennesima faida transatlantica.doganale per favorire il confronto tra Ue e UsaLa Commissioneha ufficializzato ladoganale bloccando i, spiegando che la sospensione durerà novanta