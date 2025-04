Metropolitanmagazine.it - Sprofonda la Borsa di Tokyo, il Nikkei perde il 5%

ladiper le preoccupazioni sui dazi e sulla scia del crollo di Wall Street. L’indiceè in forte calo: dopo l’apertura in negativo, nelle prime contrattazioni cede il 5,0%, dopo il rimbalzo fino al 9,1% di ieri seguito all’annuncio della sospensione per 90 giorni dei dazi in molti Paesi decisa dal presidente degli Stati Uniti Donald TrumpSingapore contesta il dazio del 10% imposto dagli USA Il Primo Ministro di Singapore, Lawrence Wong, ha risposto in Parlamento l’8 aprile alla decisione dell’amministrazione Trump di includere Singapore — a partire dal 2 aprile — tra i Paesi colpiti da un nuovo dazio del 10% su alcune importazioni, con l’obiettivo dichiarato di correggere il deficit commerciale degli Stati Uniti.Wong ha spiegato che questi dazi non dovrebbero applicarsi a Singapore.