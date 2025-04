Iltempo.it - Sottocorona: oggi tempo stabile, poi "il peggioramento". La data da segnare

Quella disarà una giornata all'insegna della stabilità. Il motivo? L'assenza di nuvole. Non si può dire lo stesso, però, del "prossimo futuro". Paolo, a Omnibus, dà il buongiorno ai telespettatori con le ultime previsioni meteo. "Le nuvole mancanosull'Italia, ma non vi preoccupate perché non mancheranno nel prossimo futuro. Nessuna precipitazione prevista, un po' di grigio,, cielo sereno durante la notte, formazione di qualche nebbia", anticipa in maniera sintetica. Già domani un piccolo cambio di passo. È atteso "un aumento della nuvolosità al centro e al sud", ma "senza piogge". Le precipitazioni "cominciano a interessare le zone del nord. Sulla parte occidentale localmente moderate". Piogge, queste, che in zona alpina "diventano nevicate".