Ilrestodelcarlino.it - Protesta della tifoseria dorica: Curva Nord diserta Ancona-Notaresco

Si scatena lacontro la società Ssc, il tifo organizzato non entrerà in, domenica, per la partita. Dopo le scritte in giro per tutta la città, adesso la dura decisionecon tanto di comunicato: "Alla luce degli ultimi avvenimenti emersi che caratterizzano le sorti societarieSscvuole chiarire con assoluta fermezza che attuerà ogni qual tipo di iniziativa diaffinché la proprietà attuale venga allontanata nella completezza del suo direttivo. Inizieremo questa domenica in casa contro il, restando fuori dal settore per tutta la partita. Con questo gesto forte vogliamo che tutti capiscano, guardando quellavuota per 90 minuti, che questa società non la vogliamo, perché è inadeguata per la nostra storia e il nostro blasone e che merita unavuota come la sua programmazione e gestione annuale.