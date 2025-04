Il prezzo del gas apre in calo a 3284 euro

calo per il prezzo del gas, mentre si guarda al livello degli stoccaggi e all'andamento delle condizioni climatiche. Ad Amsterdam le quotazioni scendono dell'1,3% a 32,84 euro al megawattora. Quotidiano.net - Il prezzo del gas apre in calo a 32,84 euro Leggi su Quotidiano.net Avvio inper ildel gas, mentre si guarda al livello degli stoccaggi e all'andamento delle condizioni climatiche. Ad Amsterdam le quotazioni scendono dell'1,3% a 32,84al megawattora.

