Arezzo Equestrian Centre lancia l' Arezzo Champions Tour e il Versilia Horse Show

Arezzo Equestrian Centre mette in cassaforte altri due gioielli: la nuova edizione dell'Arezzo Champions Tour che parte oggi e farà il giro d'Italia toccando perfino la Sicilia, e il nuovo evento Versilia Horse Show, che si terrà dal 9 all'11 maggio a Camaiore e vedrà sfidarsi i big dell'equitazione a livello mondiale. Il patron Riccardo Boricchi presenterà i due eventi questa sera alla cena di gala negli impianti di San Zeno, con ai tavoli autorità, cavalieri, amazzoni e tanti vip del mondo equestre. Intanto da oggi riflettori puntati, oltre che sul Toscana Tour alla sua ultima settimana, sulla prima tappa dell'Italian Champions Tour che si disputerà all'Equestrian fino a domani. Quella di quest'anno è la quinta edizione di un format diventato in breve una pietra miliare del salto ostacoli in Italia.

