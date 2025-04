Ilfattoquotidiano.it - La calciatrice venezuelana bloccata negli Usa per le politiche di Trump: “Fa paura non sapere se potrò tornare”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La National Women’s Soccer League (NWSL) è il campionato di calcio femminile più importante al mondo. A differenza di quanto accade in Italia,Stati Uniti la sua popolarità si avvicina a quella di cui gode la Major League Soccer (MLS) in cui gioca un certo Lionel Messi, ma che nel corso degli anni ha visto protagonisti anche calciatori del calibro di David Beckham, Thierry Henry e Ricardo Kakà. A livello economico i problemi sono di fatto inesistenti, ma la situazione politica statunitense in materia d’immigrazione complica diversi aspetti della vita di alcune giocatrici straniere. Questo è il caso dellaDeyna Castellanos. La centrocampista dei Portland Thorns non ha infatti viaggiato con il Venezuela durante la sosta per le Nazionali di aprile per un motivo ben preciso: ladi non poter rientrare nel Maine.