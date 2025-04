Fiorentina | Palladino soddisfatto Mandragora recordman in Europa

Palladino la missione slovena è compiuta anche se giovedì prossimo al Franchi non si potrà abbassare troppo la tensione. "La prestazione è stata buona e ho avuto ottime risposte da parte di tutti. Faccio i complimenti ai ragazzi, abbiamo affrontato una buona squadra con lo spirito giusto. Peccato aver preso gol, un po’ di inesperienza ci ha portato a perdere quel pallone che ha portato al loro rigore. Resta tutto aperto, ma vogliamo passare il turno in casa nostra". Il tecnico gigliato viene sollecitato sugli obiettivi. "Vogliamo essere ambiziosi nelle due competizioni. Ce la giochiamo con tutti. In Conference vogliamo arrivare in fondo, in campionato faremo il meglio possibile. Adesso pensiamo al Parma con pochissimo tempo a disposizione per preparare la partita, ma con l’impegno di coppa è sempre così e i ragazzi sono abituati". Sport.quotidiano.net - Fiorentina: Palladino soddisfatto, Mandragora recordman in Europa Leggi su Sport.quotidiano.net Vincere e preservare alcuni big in vista del Parma. Per Raffaelela missione slovena è compiuta anche se giovedì prossimo al Franchi non si potrà abbassare troppo la tensione. "La prestazione è stata buona e ho avuto ottime risposte da parte di tutti. Faccio i complimenti ai ragazzi, abbiamo affrontato una buona squadra con lo spirito giusto. Peccato aver preso gol, un po’ di inesperienza ci ha portato a perdere quel pallone che ha portato al loro rigore. Resta tutto aperto, ma vogliamo passare il turno in casa nostra". Il tecnico gigliato viene sollecitato sugli obiettivi. "Vogliamo essere ambiziosi nelle due competizioni. Ce la giochiamo con tutti. In Conference vogliamo arrivare in fondo, in campionato faremo il meglio possibile. Adesso pensiamo al Parma con pochissimo tempo a disposizione per preparare la partita, ma con l’impegno di coppa è sempre così e i ragazzi sono abituati".

Fiorentina: Palladino soddisfatto, Mandragora recordman in Europa.

