Ilfattoquotidiano.it - “Allarme clorati nella Coca Cola”: ritirati dal mercato alcuni lotti di lattine e bottiglie di vetro. Ecco cosa sono e perché sono pericolosi per la salute

Dopo che a fine gennaio scorso laha avviato il ritiro didididi vari prodotti dei suoi marchi a causa di un’eccessiva presenza ditra Belgio, Germania, Francia e Paesi Bassi, è riemersa la preoccupazione sui rischi di queste sostanze per lapubblica. Mac’è presenza diin queste bibite? “Il clorato è una sostanza chimica che deriva principalmente dall’impiego di disinfettanti a base di cloro nell’acqua potabile esanificazione industriale – spiega al FattoQuotidiano.it il professor Rolando Bolognino, Biologo nutrizionista e Docente universitario. – Può essere presente come residuo nelle bibite in lattina a causa dei processi di pulizia e disinfezione degli impianti produttivi”.La dose massima giornalieraQuando si parla dici si riferisce ai sali dell’acido clorico, dal clorato di sodio al clorato di calcio.