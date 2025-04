Calciomercato.it - Juve, svolta pazzesca: così si sblocca l’intreccio Vlahovic-Osimhen

I bianconeri continueranno a cambiare pelle, ma devono risolvere il nodo legato al serbo: la soluzione può arrivare tutta in TurchiaPer lantus sarà un’altra estate di cambiamenti, inevitabili. Che siano nel solco della rivoluzione cominciata qualche mese fa oppure un nuovo totale cambio di rotta. Molto, va detto, dipenderà anche da quello che sarà il prossimo allenatore. Quello di Igor Tudor è un progetto a tempo, sarà in panchina fino a fine stagione e poi durante il Mondiale per Club che partirà a metà giugno. Poi, come già anticipato da Giuntoli, bisognerà sedersi intorno a un tavolo e capire se continuare insieme.Victor(LaPresse) – calciomercato.itL’allenatore croato sta provando a recuperare, che con Thiago Motta era finito ormai definitivamente in panchina a favore di Kolo Muani.