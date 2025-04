Stella di Bronzo alla U S Formiginese | riconoscimento al ciclismo emiliano

Stella di Bronzo nell'aula magna dell'università di Bologna alla U.S. Formiginese, società ciclistica attivissima attualmente nel settore organizzativo. A ritirare il prestigioso riconoscimento da Giovanni Malagò, presidente nazionale Coni, l'attuale presidente Franco Machi. La società fondata nel 1973 da Enzo Pinelli, grande precursore del ciclocross, ha visto succedersi alla presidenza Guglielmo Ottani, Domenico Gariselli, Marino Manzini, Tiziano Abati, Norberto Marmiroli, Luigi Merli, Luigi Giusti che assieme a Guglielmo Golinelli e Lauro Campioli li hanno affiancati nel corso degli anni sin dalla fondazione assieme all'attuale Enzo Varini diventato poi presidente provinciale della Federciclismo.

