Pronostico Bayern Monaco-Borussia Dortmund | c’è già un padrone

è una partita della ventinovesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni,.Smaltire la delusione per due sconfitte pesantissime in Champions League non sarà facile. Né da un lato, né dall’altro. Certo, il, che ha perso “solamente” 2-1 contro l’Inter in casa ha ancora delle possibilità di arrivare in semifinale. Contro il Barcellona invece, ribaltare il 4-0 preso in Spagna, sarà un’impresa difficile, se non impossibile, per il: c’è già un(Lapresse) – Ilveggente.itVentisette punti dividono in classifica le due squadre con la netta sensazione che il prossimo anno i gialloneri in Champions non ci saranno. La zona europea, quella grossa, è distante cinque lunghezze quindi si potrebbe anche fare, ma sabato sera il divario potrebbe anche essere maggiore.