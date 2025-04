Sport.quotidiano.net - Bologna in emergenza infortuni: trasferta a Bergamo decisiva per il finale di stagione

La coperta si accorcia. A Casteldebole scatta l’allarme: in vista delladie di undiin salita sotto il profilo del calendario, con energie e uomini da gestire. Non solo Calabria, Ferguson e Skorupski, ci sono nuovi guai all’orizzonte e altri uomini e titolarissimi che rischiano di finire nell’elenco degli indisponibili a due giorni dalladel Gewiss Stadium con in palio il terzo posto. Ieri, infatti, non si sono allenati in gruppo Jens Odgaard ed Emil Holm, che saranno rivalutati in giornata per capire se potranno essere a disposizione per il lunch match di domenica. Unafatta fin qui di 42 gare inizia a presentare il conto, acuito dal match di lunedì sera con il Napoli, ad altissima intensità in una sfida vissuta sui duelli individuali con avversari di grande fisicità.