Uovo di Pasqua in regalo a chi acquista la sorpresa

Pasqua e alle sorprese dal titolo: ’Tu scegli la sorpresa, l’Uovo te lo regaliamo noi!’. acquistando la ‘sorpresa’ da inserire all’interno dell’Uovo di Pasqua in uno dei negozi del centro effettuando una spesa minima di venti euro, l’Uovo di cioccolato sarà donato dal centro commerciale. Presentando lo scontrino e la sorpresa presso il corner dedicato all’evento, dalle 11 alle 16 verrà realizzato sul momento un Uovo di Pasqua personalizzato: la sorpresa sarà inserita all’interno dell’Uovo di cioccolato che verrà composto e confezionato, pronto per essere regalato o condiviso. Tutti i giorni, fino al 19 aprile, l’avvicinamento alla Pasqua si celebra anche tra i profumi e i colori dei Mercatini di Pasqua con stand allestiti in galleria, aperti dalle 9 alle 20, dolciumi tradizionali, idee regalo, artigianato locale, prodotti tipici e decorazioni Pasquali. Ilrestodelcarlino.it - Uovo di Pasqua in regalo a chi acquista la sorpresa Leggi su Ilrestodelcarlino.it Domenica il centro commerciale Lungo Savio di Cesena ospita un evento dedicato allae alle sorprese dal titolo: ’Tu scegli la, l’te lo regaliamo noi!’.ndo la ‘’ da inserire all’interno dell’diin uno dei negozi del centro effettuando una spesa minima di venti euro, l’di cioccolato sarà donato dal centro commerciale. Presentando lo scontrino e lapresso il corner dedicato all’evento, dalle 11 alle 16 verrà realizzato sul momento undipersonalizzato: lasarà inserita all’interno dell’di cioccolato che verrà composto e confezionato, pronto per essere regalato o condiviso. Tutti i giorni, fino al 19 aprile, l’avvicinamento allasi celebra anche tra i profumi e i colori dei Mercatini dicon stand allestiti in galleria, aperti dalle 9 alle 20, dolciumi tradizionali, idee, artigianato locale, prodotti tipici e decorazionili.

