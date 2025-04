Prezzo petrolio in aumento Wti scambiato a 6058 dollari

Prezzo del petrolio in aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a maggio passa di mano a 60,58 dollari con un aumento dello 0,85% mentre il Brent con consegna a giugno è scambiato a 63,83 dollari con un avanzamento dello 0,79%.

